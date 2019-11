Un club de Serie B annonce la venue d’Ibrahimovic

Alors que Zlatan Ibrahimovic (38 ans), après deux saisons fastes au Los Angeles Galaxy, devrait effectuer son retour en Italie, le Pescara Calcio, actuel 10e de Serie B, annonce la venue du géant suédois ce vendredi. En réponse à un tweet, le club formateur de Marco Verratti s’est amusé à publier un montage de l’attaquant sous le maillot des Delfini.

Au micro d’ESPN, Don Garber, le directeur de la MLS, a commis une bourde en affirmant qu’Ibra venait d'être recruté par l'AC Milan… Le Napoli et l’Inter Milan seraient également sur les rangs.

‼️WELCOME #IBRAHIMOVIC

Our ⚪ looks great on you https://t.co/FHlkSobCRx pic.twitter.com/6QUaMmxL5g