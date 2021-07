Trezeguet veut voir Zidane avec Ronaldo

David Trezeguet, qui occupe un rôle d'ambassadeur pour la Juventus, a accordé une interview à La Gazzetta dello Sport dans laquelle il a longuement parlé de Cristiano Ronaldo et des erreurs commises par le club. Accorder à l'attaquant portugais un traitement spécial et des faveurs était une erreur, a notamment estimé Trezeguet. "La meilleure chose qu'ils ont faite a été de signer Cristiano, personne ne s'attendait à CR7 dans un club qui a toujours soigneusement contrôlé ses finances. Bien sûr, il y a eu quelques problèmes avec ses coéquipiers, mais il a marqué 100 buts", a déclaré Trezeguet à La Gazzetta, qui a demandé si le traitement de faveur envers Cristiano causait de la jalousie.

Zidane pour gérer Cristiano

"Je pense que la seule personne qui aurait pu gérer ça, c'est Zidane. A la Juve, il y a peut-être un manque de dialogue. Un entraîneur peut prendre un joueur à part, lui montrer une vidéo d'un match et dire : 'Regarde, tu as fais 90 minutes de marche, je veux que tu m'aides à gagner. Certains joueurs vous aident à gagner des matchs et vous ne voulez pas qu'ils vous affrontent, Ronaldo est l'un de ces joueurs et Dybala aussi. D'autres, avec tout le respect que je vous dois , moins", a tonné Trezegol.