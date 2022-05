Des sources anglaises affirment que le club londonien de Tottenham a fait une offre à l'attaquant croate de l'Inter Milan, Ivan Perisic. L'Inter veut garder Perisic, mais a du mal à accepter la demande du joueur de 33 ans, qui réclame 120 000 euros par semaine et un contrat de trois ans. Les Spurs ont profité de la situation en offrant un gros contrat à Perisic et sont en passe de devancer Chelsea et la Juventus dans la course à son achat.

Conte sera très exigeant cet été

Antonio Conte retrouverait Perisic, qui devrait signer un contrat de deux ans pour rejoindre les Spurs, après que les deux hommes aient remporté ensemble le titre de champion de Serie A à Milan. L'entraîneur italien, qui s'est engagé à rester chez les Spurs la saison prochaine, s'est entretenu vendredi avec le directeur général du football du club, Fabio Paratici. Conte souhaite que les Spurs signent au moins six joueurs cet été, dont un gardien de but, un défenseur central, un défenseur latéral, un milieu de terrain central et un attaquant.