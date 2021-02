Serie A : Zoom sur la situation d'Edin Dzeko

Sale période pour Edin Dzeko. En effet, l'attaquant international bosnien de 34 ans, pensionnaire de l'AS Rome depuis le 12 août 2015, est actuellement en conflit avec son entraîneur actuel, à savoir le Portugais Paulo Fonseca, âgé aujourd'hui de 47 ans et en poste depuis le 11 juin 2019. D'ailleurs, pendant quelques semaines, le technicien a même mis à l'écart son joueur. Le coach romain n'avait pas hésité à le critiquer ouvertement et même sévèrement en conférence de presse, estimant que l'équipe n'avait tout bonnement pas besoin de lui pour gagner des matchs. Pourtant, au vue des chiffres, il est évident que l'international bosnien est plus que précieux, lui qui compile 77 buts en 156 rencontres de Serie A, et même 114 réalisations en 242 matchs, toutes compétitions confondues.

Un conflit avec son entraîneur qui remonterait au mois d'août dernier

Ce conflit entre les deux hommes remonterait au début du mois d'août dernier. Opposée au FC Séville, dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue Europa, l'AS Rome avait alors piteusement perdu (2-0). A l'issue de cette élimination, Edin Dzeko n'avait pas caché sa colère, au micro de Sky Sport Italia : « Nous avons été mangés partout : techniquement, tactiquement et dans la préparation du match. Nous n'avons jamais été dans le match. Il faut une remise en question de la part de tout le monde. On doit tous se poser les bonnes questions. Il y a des gens qui sont là pour ça. Moi, je suis là pour jouer. » Après cette déclaration visant notamment son entraîneur, les relations entre les deux hommes s'étaient ensuite clairement distendues, mais l'avant-centre avait continué à jouer. Tout récemment, lors du deuxième match perdu sur tapis vert du club cette saison, un vent de révolte était alors monté au sein de l'effectif, avec notamment Dzeko à sa tête, pour demander la réintégration du « Team Manager » Gianluca Gombar, renvoyé après les six changements effectués contre la Spezia en huitièmes de finale de la Coupe d'Italie, alors que seuls cinq sont autorisés.

Dzeko (définitivement) réintégré ?

Pendant ce dernier Mercato hivernal, qui s'est officiellement achevé ce lundi à 20h00, du moins en ce qui concerne l'Italie, le nom du capitaine romain avait fait plus que circuler, mais finalement, le principal intéressé est donc resté au sein de son club actuel. Ce mardi, cette fameuse mise à l'écart aurait finalement (provisoirement ?) pris fin, puisque Dzeko, écarté tout de même deux rencontres, contre la Spezia et l'Hellas Verone, aurait, en effet, officiellement réintégré le groupe de l'équipe première, selon les informations partagées par Sky Sport Italia. Par conséquent, il ne serait pas étonnant de le voir jouer peut-être dès ce samedi à 18h00, sur la pelouse de la Juventus Turin, dans le cadre de la 21eme journée de Serie A. Une réintégration au groupe du club de la Louve qui pourrait ensuite également concerner la suite et fin de cette saison, avant peut-être un départ officiel cet été.