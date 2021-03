Serie A : Veretout aussi bien que Platini

Certes, son but inscrit ce samedi à la 50e minute du match qui opposait ce dimanche son club de l'AS Rome à l'AC Milan n'a pas été suffisant pour empêcher la défaite romaine face aux Rossoneri (1-2), mais Jordan Veretout n'en est pas moins entré dans l'histoire des joueurs français ayant évolué en Serie A.



L'ancien du FC Nantes est le premier milieu de terrain tricolore à avoir inscrit au moins dix buts en championnat sur une saison, depuis Michel Platini. Un record de bientôt quarante ans. Veretout et "Platoche" sont les seuls milieux français à avoir réalisé cette performance.

Arrivé en juillet 2019 chez la Louve alors qu'il était prêté par la Fiorentina, Le Français qui fête ses vingt-huit ans ce 1er mars n'a donc plus qu'un seul but à inscrire cette saison en Serie A pour devenir l'unique détenteur du record. A ce rythme, il devrait y parvenir sans difficulté.