Serie A : Un doublé pour Ibrahimovic

Il est toujours là et il pète toujours autant la forme.contre Bologne, pour le compte de la première journée du Championnat italien. Le buteur suédois a marqué les deux seuls réalisations de la rencontre, avec une ouverture du score d'une belle tête suite à un centre de Theo Hernandez (35e). En début de deuxième période, l'ancien attaquant du PSG a mis à profit un pénalty obtenu par Ismaël Bennacer pour assurer le break à son équipe. Zlatan devient, accessoirement, le plus vieux joueur à inscrire un doublé en Serie A depuis un certain Francesco Totti.