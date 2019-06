Serie A : Sarri lance son opération séduction à la Juventus

Il avait sorti le costume pour l'occasion, une rareté chez lui. Maurizio Sarri a fait ses premiers pas en tant qu'entraîneur de la Juventus, lui qui a été présenté à la presse ce jeudi, quatre jours après l'annonce de son départ de Chelsea pour rejoindre la Vieille Dame. "La Juve est le meilleur club italien du moment, et m'a offert une chance de retourner en Italie. C'est le couronnement d'une longue carrière", a expliqué le technicien de 60 ans, qui assume son choix, même s'il a provoqué la colère des fans rivaux du Napoli. "A Naples, j'ai tout donné. Pendant trois ans, je me réveillais chaque matin en pensant à comment battre la Juventus. J'ai donné 110 %, mais je n'ai pas réussi. Maintenant je vais tout donner pour mon nouveau club", explique-t-il.

Sans doute parce qu'il a dû entraîner une quinzaine de clubs dans les divisions inférieures italiennes, avant d'arriver à un tel niveau, Sarri se fait tout petit lorsqu'il débarque à la tête du géant piémontais. Cela se ressent lorsqu'il évoque son prédécesseur, Massimiliano Allegri, qui a laissé "un immense héritage" et "des résultats extraordinaires" (cinq titres de champion consécutifs, quatre Coupes d'Italie, deux finales de Ligue des champions). Ou même lorsqu'il dévoile son rôle lors du prochain mercato : "Je vais écouter le club qui connaît mieux les joueurs que moi, ce serait un manque de respect d'imposer mon opinion."

"J'organise mon équipe sur 70 mètres, et les 30 derniers mètres je les laisse aux joueurs"

Sarri compatible avec la Juve ?

Sarri a pourtant des idées, et un style, qui ont fait sa renommée ces dernières années. "L'objectif de proposer du beau jeu n'est pas incompatible avec la volonté de gagner, clame-t-il. Parfois l’enthousiasme généré par une équipe qui prend du plaisir lui donne plus d'énergie." Le style Sarri a un nom, ou il en a plusieurs : le "Sarrismo" en italien, le "Sarriball" en anglais. Mais l'homme à la cigarette ne veut pas qu'on le résume à ses méthodes, parfois extrêmes, qui n'ont pas totalement porté leurs fruits à Chelsea, malgré un bilan plus que correct (3e place en Premier League, victoire en Ligue Europa). "Je ne sais pas ce que c'est que le "Sarrismo", répond-il. J'ai toujours été quelqu'un qui fait des changements en restant fidèle à certains concepts. Je suis une personne directe, peut-être trop, et cela peut provoquer des clashs, mais ils ne sont pas insolubles."

Le schéma préféré de Sarri est le 4-3-3, avec un n°6 en pointe de basse pour organiser le jeu (c'était le rôle de Jorginho à Naples puis à Chelsea, et l'international italien pourrait suivre son entraîneur, ndlr). Mais il n'est pas immuable, selon le coach transalpin : "Ces dernières années j'ai débuté la saison dans un système et j'ai fini avec un autre." La priorité est d'avoir le contrôle du ballon. Pour la finition, Sarri compte laisser des libertés à ses attaquants, et s'adapter aux qualités de ceux qu'il aura sous la main. "Je dois comprendre à quel point je peux mettre en place ma philosophie et à quel point je dois utiliser les caractéristiques des joueurs, explique-t-il. J'organise mon équipe sur 70 mètres, et les 30 derniers mètres je les laisse aux joueurs. Chaque équipe est différente."

La particularité de la Juve est d'avoir dans ses rangs un quintuple Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo. "Il faut avoir une idée claire de qui sont les deux ou trois joueurs qui peuvent faire la différence et leur donner un environnement où ils peuvent s'exprimer. Ensuite, le système est dicté par cela, détaille Sarri. Il faut commencer avec les joueurs qui font la différence, comme Ronaldo, Dybala et Douglas Costa, et construire autour d'eux." C'est une bonne nouvelle pour Paulo Dybala, souvent annoncé sur le départ après une saison difficile : son nouvel entraîneur compte sur lui. Même si la star reste Ronaldo. "A Chelsea, j'ai coaché des joueurs très forts, mais Cristiano c'est un cran au-dessus, a confié Sarri. J'aimerais l'aider à battre de nouveaux records." Cela ne pourra que profiter à la Juventus.