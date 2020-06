Serie A, on fait le point

La lutte pour le titre

Le dernier match en date de Serie A, ou presque (Sassuolo - Brescia avait eu lieu le lundi 9 mars), était le choc absolu entre la Juventus et l'Inter, déjà à huis clos. Vainqueurs 2-0, les Turinois étaient parvenus à reprendre la première place à la Lazio, qui réussit une saison exceptionnelle avec notamment les 27 buts d'Immobile.



1 - Juventus (62 pts) ; 2 - Lazio (61 pts)

La Ligue des Champions

La Ligue Europa

L'Inter, longtemps dans la lutte à trois, venait donc d'être décroché. La fin de saison risque d'être un peu longue pour la nouvelle équipe d'Eriksen, aussi loin de la deuxième place que de la quatrième. Derrière, l'incroyable armada offensive de l'Atalanta, qui restait encore sur un 7-2 à Lecce (entre ses deux matchs à quatre buts face à Valence, en Ligue des Champions), garde un petit matelas d'avance sur la Roma.

Il faudra cravacher pour l'AC Milan afin d'aller chiper la sixième et dernière place européenne au Napoli. Le retour de Zlatan Ibrahimovic n'a pas dévissé les Rossoneri de la 17eme attaque du championnat, seulement.



6 - Naples (39 pts) ; 7 - AC Milan (36 pts) ; 8 - Vérone (35 pts, un match en retard) ; 9 - Parme (35 pts, un match en retard)

Le maintien

Serie A : Les moments forts de la saison :

Franck Ribéry, gravement blessé, a eu le temps de se remettre et devrait être disponible dès ce week-end pour guider la Fiorentina vers un maintien pas encore certain. Seule une place reste encore à sauver, puisque c'est à peu près terminé pour la SPAL et encore plus pour le Brescia de Mario Balotelli.