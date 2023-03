Serie A : Olivier Giroud vers une prolongation au Milan AC ?

Olivier Giroud vers une prolongation de contrat au Milan AC ? D'après les informations de Sky Sport Italia, l'attaquant de l'équipe de France et meilleur buteur de l'histoire des Bleus, devrait prolonger son contrat avec le club milanais d'une saison. Arrivé à l'été 2021 en provenance de Chelsea, Giroud arrive en fin de contrat au terme de cette saison actuelle. Mais une réunion entre Paolo Maldini, le directeur sportif du club lombard, Frédéric Massara, son directeur du football, et Michael Manuello, l’agent de Giroud (accompagné d’un intermédiaire, Vincenzo Morabito) a eu lieu et elle a permis de déboucher sur un accord verbal en vue d'une prolongation d'un an.

Un salaire estimé à 3,8M€

L'attaquant de 36 ans, présent avec les Bleus lors de cette trêve internationale, devrait donc poursuivre son aventure en Italie, lui qui a été un acteur très important dans la conquête du titre de champion d'Italie la saison dernière. Encore très bon cette saison, Giroud continue d'épater. Avec cette prolongation, il devrait toucher un salaire estimé à 3,8 millions d’euros, auquel devraient s’ajouter divers bonus. Giroud est très apprécié par son entraîneur Stefano Pioli et il a su s’imposer chez les Rossoneri avec la manière. Désormais, le club milanais veut lui renouveler sa confiance et cette nouvelle ne peut qu'être positive pour Giroud.