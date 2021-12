Serie A : Naples freiné, les deux clubs de Milan se rapprochent

FINALE | #SassuoloNapoli 2⃣-2⃣

Grande rimonta neroverde col Sassuolo a un passo dalla vittoria! Bravi ragazzi 👏👏👏#ForzaSasol 🖤💚 pic.twitter.com/Aavg3znaA7



— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) December 1, 2021

Une lutte à trois serrée en tête

Leader de Serie A, Naples avait l'opportunité de conserver son avance en tête du championnat italien ce mercredi, dans le cadre du 15eme épisode. En déplacement chez Sassuolo, les Partenopei ont pourtant parfaitement construit ce qui devait ressembler à une victoire. Grâce aux réalisations signées Fabian Ruiz (51eme) et Dries Mertens (0-2, 60eme), le Napoli conservait temporairement ses trois longueurs d'avance sur le Milan AC et quatre sur l'Inter Milan.. Les coéquipiers de Maxime Lopez, titulaire dans les rangs Vert et Noir, ont réduit l'écart dans un premier temps par l'intermédiaire de Gianluca Scamacca (72eme) avant d'arracher l'égalisation par Gian Marco Ferrari (2-2, 89eme).Une remontée qui a bien failli se transformer en cauchemar pour le SSC Napoli car la réalisation du Français Grégoire Defrel, entré en jeu, a été invalidée par la VAR dans le temps additionnel (90eme+3). Un frisson pour Naples finalement très heureux de repartir du Mapei Stadium avec le point du match nul. Un résultat permettant au leader de Serie A de conserver son trône au bénéfice d'une longueur d'avance sur le Milan AC qui n'a fait qu'une bouchée dans le même temps du Genoa. Le patron de l'attaque des Rossoneri, Zlatan Ibrahimovic, a guidé les siens en ouvrant le score (10eme) avant que le Brésilien Junior Messias ne se fende d'un doublé (45eme+2, 61eme) pour sceller la marque finale à 0-3., remplaçant mais entré en cours de jeu.L'autre club de Milan, l'Inter, a également profité du faux-pas napolitain pour se rapprocher du sommet de la Serie A. En piste un peu plus tôt (18h45),. Passeur décisif lors de l'ouverture du score de Roberto Gagliardini (36eme), l'Argentin s'est mué en buteur au retour des vestiaires, se chargeant de transformer un penalty (2-0, 58eme). Cette 3eme victoire de rang en championnat conduit les hommes de Simone Inzaghi à la 3eme place de la Serie A, à un point du rival milanais et à deux unités du leader. Ce samedi lors de la 16eme levée de l'autre côté des Alpes, les trois cadors seront en piste.Naples recevra l'Atalanta Bergame (4eme), le Milan AC accueillera Salernitana (20eme) tandis que l'Inter Milan rendra visite à l'AS Roma (5eme) au Stadio Olimpico. La Louve qui a perdu des plumes en s'inclinant de son côté ce mercredi sur la pelouse de Bologne malgré Jordan Veretout (1-0).