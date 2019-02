Serie A: Milan gagne à Bergame, Piatek en chasse derrière Ronaldo

Le Milan AC a eu peur ce samedi chez l'Atalanta Bergame, lors de l'affiche de cette 24e journée de Serie A opposant le 5e au 4e. Peu après la demi-heure de jeu, Remo Freuler a ouvert le score (1-0, 33e). Cependant, les troupes de Gennaro Gattuso n'ont pas vacillé et ont réussi à égaliser avant le repos grâce à Krzysztof Piatek (1-1, 45e+1). En seconde période, les Lombards ont douché les espoirs des pensionnaires du Stadio Atleti Azzurri d'Italia de Bergame avec d'abord une réalisation signée Hakan Cahlanoglu (1-2, 55e) puis avec le coup de grâce asséné par le Polonais Krzysztof Piatek (1-3, 61e).

Auteur d'un doublé, Krzysztof Piatek est en chasse derrière Cristiano Ronaldo au classement des buteurs de Serie A. Le Portugais en est à 19 buts tandis que l'ancien joueur du Genoa a signé ses 16e et 17e réalisations de la saison ce samedi. Il a grandement contribué au succès des siens qui distancent l'Atalanta, 5e, de 4 points. Le Milan poursuit sa série et atteint les sept rencontres de championnat sans défaite. Le Français Tiemoué Bakayoko, qui a joué l'intégralité du match au milieu de terrain, et les Rossoneri recollent provisoirement à un point du rival, l'Inter Milan, 3e pensionnaire du podium.