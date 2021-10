Serie A : Marko Pjaca, un an loin de la Juve qui fait du bien

Marko Pjaca est en forme. L'ailier international croate, aujourd'hui âgé de 26 ans, appartient à la Juventus Turin depuis l'année 2016. Pourtant, le natif de Zagreb est actuellement en train de vivre son cinquième prêt depuis son arrivée chez les Bianconeri. Après Schalke 04 en Allemagne, l'AC Fiorentina en Italie, le RSC Anderlecht en Belgique, puis le Genoa CFC en Italie, le joueur a de nouveau été prêté en Italie, mais cette fois du côté du Torino FC. Et son début de saison est, pour le moment, plutôt réussi. En effet, en six rencontres disputées avec son club actuel, toutes compétitions confondues, l'ailier compte ainsi déjà un total de deux buts marqués.



Grâce à Pjaca, le Torino a battu Sassuolo et tenu la Lazio en échec



Deux réalisations inscrites, à chaque fois en sortie de banc, en Serie A, ce qui fait d'ailleurs de lui le meilleur buteur de sa formation, pour le moment, dans l'élite. Ses buts ont permis à son équipe de décrocher quatre points sur six possibles. D'abord, le 17 septembre dernier, en toute fin de rencontre et plus précisément à la 83eme minute de jeu. Contre Sassuolo (0-1), à l'occasion de la 4eme journée du championnat d'Italie, l'international croate avait donc réussi à enfin débloquer la situation, après un excellent service du milieu de terrain défensif international italien Rolando Mandragora (24 ans). Rebelote, une petite semaine plus tard. A l'occasion de la 5eme journée de Serie A, le Torino avait alors fait match nul contre la Lazio (1-1). Servi par l'arrière droit ivoirien Wilfried Singo (20 ans), Marko Pjaca était ainsi parvenu à ouvrir la marque, à la 76eme minute de jeu.

Pjaca fait déjà mieux qu'à la Juventus



Deux buts, c'est déjà mieux que son bilan avec la Juventus Turin, l'AC Fiorentina ou bien encore le RSC Anderlecht, où, à chaque fois, son compteur était alors resté bloqué à une unité. C'est aussi bien qu'à Schalke 04, en neuf rencontres disputées toutes compétitions confondues, et c'est également un but de moins qu'avec le Genoa CFC où il avait joué 38 matchs. Cette saison, en Serie A, le Torino a débuté par deux défaites, avant d'enchaîner avec deux victoires puis deux matchs nuls, en grande partie grâce à Pjaca. Actuellement neuvième du classement, le club turinois va tenter de continuer sa remontée. Et cela passe forcément par un bon résultat, ce samedi soir à 18h00, pour le compte de la 7eme journée du championnat d'Italie, face à la Juventus Turin.



Immobile a sauvé la Lazio en fin de match face au Torino :