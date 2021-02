Serie A : L'Inter ne s'arrête plus

L'Inter a sept points d'avance sur Milan, dix sur la Juventus

Après le succès capital de l'Inter Milan dans la course au Scudetto face à l'AC Milan la semaine passée (0-3), Antonio Conte redoutait un relâchement dans les semaines à venir face à des adversaires moins prestigieux.L'entraîneur italien a été rapidement rassuré. Il n'a fallu que 33 secondes de jeu à Romelu Lukaku pour que le leader de la Serie A trouve la faille.Offensifs face à une équipe qui n'avait plus perdu en Serie A depuis le 6 janvier, les Nerazzurri ont insisté jusqu'à faire le break. Le gardien du Genoa a longtemps repoussé l'échéance mais il s'est finalement incliné deux fois de plus.Alors que Nicolo Barella avait touché la barre transversale au quart d'heure de jeu, c'est Matteo Darmian qui a doublé la mise à 20 minutes du terme grâce à un excellent travail de Romelu Lukaku. Dix minutes plus tard, Alexis Sanchez y est allé de son but. Le Chilien a marqué de la tête après une frappe de Romelu Lukaku repoussée par Mattia Perin. L'arbitre a eu besoin du VAR pour valider le troisième et dernier but de la partie.Le leader de la Serie A a dix points d'avance sur la Juventus Turin et sept sur l'AC Milan qui doit encore se déplacer sur la pelouse de la Roma ce dimanche soir.