Serie A - Leonardo et l'AC Milan, c'est terminé

Alors que Gennaro Gattuso vient d’annoncer son départ du banc de touche, c’est Leonardo qui a décidé de quitter l’AC Milan, où il était le directeur sportif depuis juillet 2018. Le Brésilien avait été le premier dirigeant engagé par le fonds d'investissement américain, Elliott Management Corporation, l'été dernier. Ses relations difficiles avec le directeur général Ivan Gazidis l'ont néanmoins poussé à démissionner. Malgré l’arrivée de Lucas Paqueta et Krzysztof Piatek en janvier, les Rossoneri ont fini 5e seulement de Serie A. Official Statement: Leonardo ➡️ https://t.co/FlsTwzzs85



Comunicato Ufficiale: Leonardo ➡️ https://t.co/RgLZHwFQcw pic.twitter.com/XvCsil9esw — AC Milan (@acmilan) May 28, 2019