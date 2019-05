Serie A: Le Torino s'offre la Lazio et termine 7e

C'était un match pour l'honneur que disputaient dimanche après-midi le Torino et la Lazio Rome en Serie A. A l'occasion de la 38e et dernière journée, le club piémontais s'est imposé devant celui de la capitale (3-1), avec des buts de Falque (51e), Lukic (53e) et De Silvestri (80e), concluant ainsi son championnat à la septième place. Le Torino compte 63 points, soit autant que l'AS Rome (6e), mais il ne peut pas dépasser ces autres Romains après avoir perdu deux fois contre eux cette saison. La Lazio termine de son côté à la huitième place et elle disputera pour sa part la Ligue Europa la saison prochaine après avoir remporté la Coupe d'Italie 2019.