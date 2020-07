Serie A : Le Torino ne veut "rien laisser" à la Juventus

"Il ne faut pas se laisser emporter par l’aspect émotionnel"

Le derby de Turin, qui va se dérouler samedi après-midi (17h15 - beIN SPORTS 1), c’est un peu David contre Goliath. 41 points séparent d’ailleurs au classement la Juventus, leader de Serie A et en quête d’un neuvième titre de champion consécutif, et son modeste voisin (15),et reste sur 11 matchs sans succès face à l’ogre bianconero, qu’il n’a jamais réussi à dominer à l’Allianz Stadium, où va se dérouler ce nouveau Derby della Mole. Qui n’a pas toujours été aussi déséquilibré.Créé en 1906 par des dissidents de la Juve, née elle en 1897, le Toro, qui détient toujours le record de la plus large victoire dans le derby (8-0 en 1912), compte ainsi(contre 35 pour les Bianconeri), dont quatre consécutifs après la deuxième guerre mondiale. Avant de connaître une longue disette jusqu’à son dernier sacre, qui remonte à 1976. 1976, c’est aussi l’année de naissance de Moreno Longo, devenu début février l’entraîneur du club de ses débuts, après avoir notamment dirigé la Primavera du Torino. Des U19 avec qui il n’avait réussi à l’emporter qu’à trois reprises en onze affrontements face à la Juve.Autant dire que l’ancien défenseur connaît parfaitement l’importance de ce derby. "C’est un match extrêmement important pour nous et nos supporters. Et nous sommes totalement concentrés. Nous devons affronter la Juve en équipe, rester soudés quelle que soit la situation et être prêts à souffrir ensemble, et à ne rien laisser à la Juve., mais il ne faut pas se laisser emporter par l’aspect émotionnel, sinon on ne pourra pas faire ce qu’on a prévu", prévient-il pour Torino Channel.Et si le Toro n’est pas encore sauvé, avec seulement 6 points d’avance sur le premier relégable , Lecce, à 9 journées de la fin, son prestigieux voisin, qui compte 4 points de plus que son dauphin laziale, peut faire un pas de plus vers le titre en cas de succès. Mais Maurizio Sarri, qui a remporté son premier derby turinois en novembre grâce à un but de Matthijs de Ligt, se méfie de cet adversaire "qui sera très motivé, pour différentes raisons.. Et quand une équipe est dans cette situation, ça peut devenir très compliqué", a-t-il avoué en conférence de presse.