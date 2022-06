Serie A : Le champion d'Italie désigné lors d'un match couperet en cas d'égalité de points

Une formule remise en place. Mardi, dans un communiqué officiel, la Fédération italienne de football (FIGC) a annoncé un changement de règlement en Serie A. En cas d'égalité de points entre deux clubs en tête du classement, le titre se décidera désormais lors d'un match couperet à partir de la saison prochaine. Par ailleurs, si ce match décisif devait s'achever sur un score de parité, les deux équipes se départageront lors d'une séance de tirs au but.

Une formule utilisée en 1964 avec le sacre de Bologne

Le président de la fédération italienne, Gabriel Gravina, avait déjà émis son souhait d’organiser des play-offs pour le titre à la fin de chaque saison. Cette formule, quant à elle, reprend le modèle usé en 1964, permettant à Bologne de battre l’Inter Milan afin de glaner sa septième couronne transalpine sur le plan national. Si trois clubs ou plus devaient terminer ex-aequo, la Ligue italienne a précisé qu'un classement serait alors établi à partir des confrontations directes et de la différence de buts particulière afin de déterminer les identités des deux équipes qualifiées pour la finale.