Serie A : L'AC Milan se relance sur la pelouse de la Roma

Siamo in vantaggio al termine di un gran bel primo tempo 💪#RomaMilan #SempreMilan@emirates pic.twitter.com/l9UpH9Sogy



Après une série de 4 matches compliqués, l'AC Milan devait absolument se reprendre et avait l’occasion parfaite pour une rédemption expresse avec ce match à Rome, face aux Lupi pour le compte de la 24e journée de Serie A ce dimanche soir. Et la première période a été plutôt à l'avantage des hommes de Stefano Pioli. Ces derniers ont obtenu plusieurs opportunités lors des 45 premières minutes. Mention spéciale à un corner de Calhanoglu sur lequel Kjaer catapultait le cuir sur la transversale romaine à la demi-heure de jeu. Cinq minutes plus tard, Pau Lopez, le portier romain, était encore sollicité sur une prise de Saelemaekers suite à un débordement de Rebic. C'est en fin de première période que le verrou romain allait sauter.Mais la Roma n'avait pas dit son dernier mot et allait recoller en début de seconde période par l'entremise de Jordan Veretout. Ce dernier réussissait un bel enroulé du droit sur un service de Spinazzola pour tromper Gigi Donnarumma et permettre à la Louve de recoller dans cette partie. Pas pour longtemps néanmoins. À l'heure de jeu, Milan reprenait un but d'avance en capitalisant sur une erreur de Pau Lopez. Calabria intercepte un dégagement axial approximatif du gardien de la Roma et alimentait Saelemarkers, lequel servait Rebic dont la frappe croisée faisait mouche pour permettre au Milan de reprendre les rênes de la rencontre. 1-2. La Roma tentait de réagir quelques instants plus tard, mais la tête de Pellegrini était bien captée par un Donnarumma vigilant. De l'autre côté du pré, Pau Lopez devait intervenir sur un rush en solo signé Leao. Le gardien de la Roma devait encore briller d'une belle claquette sur un lob de Krunic à dix minutes du terme.Un point noir au tableau cependant, avec une blessure pour Ibrahimovic.