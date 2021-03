Serie A - La Lazio en bout de course ?

Les temps sont durs du côté de la Lazio. Avant son déplacement à Turin pour affronter la Juventus ce samedi soir, le club romain pointe à la septième place de la Serie A. Ce classement est très éloigné des attentes suscitées par l'exceptionnelle saison 2019-2020. L'an passé à la même époque, les Biancocelesti pointaient à la deuxième place du championnat et semblaient être en mesure de rivaliser avec les champions d'Italie. Douze mois plus tard, la donne est bien différente.

Plus qu'une saison décevante après avoir renoué avec la Ligue des Champions, l'exercice en cours est un des plus mauvais de Simone Inzaghi depuis son arrivée au Stadio Olimpico. Il n'y a qu'en 2018-2019 que l'entraîneur italien a connu un parcours plus compliqué en Serie A mais cette année-là, une victoire en Coupe d'Italie était venue embellir la fin de la saison. Ils avaient au moins eu ça. Tout le contraire de cette saison...

Des individualités qui peinent à garder le rythme



Dans les semaines qui viennent, les Laziales n'auront bientôt plus que le championnat à se mettre sous la dent. Le parcours en Coupe s'est terminé dès la fin du mois de janvier et l'élimination de la Ligue des Champions est imminente après la lourde défaite concédée à domicile face au Bayern Munich lors du huitième de finale aller (1-4). Durant ce match comme depuis plusieurs semaines, les individualités de la Lazio ont été dépassées. Ciro Immobile n'arrive plus à marquer, Luiz Felipe et Stefan Radu sont blessés et le milieu de terrain n'est plus aussi créatif qu'auparavant.

Sergej Milinkovic-Savic et Luis Alberto évoluent notamment un cran en-dessous de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Ces deux joueurs qui étaient courtisés par les plus grands clubs européens pendant plusieurs saisons semblent aujourd'hui atteindre leurs limites, comme si la continuité qui leur avait permis de grandir s'était désormais transformée en lassitude. La machine semble grippée et personne n'arrive à la relancer. Ni les cadres ni les nouveaux-venus qui peinent à faire la différence dont Verdat Muriqi, la recrue la plus chère depuis dix ans, qui n'a marqué qu'un but.

Une première saison sans qualification européenne depuis cinq ans ?



Les six victoires consécutives du mois de janvier ont permis à la Lazio de rester au contact du top 6 mais même cette bonne série ne lui a pas permis de s'y installer. Aujourd'hui, même malade, Naples garde l'avantage sur les coéquipiers de Pepe Reina. Une situation compliquée qui pourrait devenir encore plus difficile en cas de contre-performance à l'Allianz Stadium ce samedi. La Lazio Rome n'aura bientôt plus que 13 matchs pour retrouver de l'allant et faire une série comme elle en à l'habitude pour éviter une première saison sans qualification européenne depuis 2015-2016. Simone Inzaghi était alors arrivé pour un quinquennat réussi. Mais jusqu'à quand ?



