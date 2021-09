Serie A : Jusqu'où peut aller Naples ?

Un début de saison de Serie A parfait. C'est ce que réalise Naples, alors que vient à peine de débuter cet exercice 2021-22. En effet, après cinq journées déjà disputées, les Partenopei, cinquièmes l'an passé, ne comptent donc que des victoires. D'abord, le 22 août dernier contre Venezia (2-0), puis le 29 août dernier sur la pelouse du Genoa (1-2), le 11 septembre dernier face à la Juventus Turin (2-1), avant de terminer par deux cartons à l'extérieur : lundi dernier, sur la pelouse de l'Udinese (0-4), puis ce jeudi à la Sampdoria (0-4). A la clé, une première place du classement du championnat d'Italie, avec quinze unités sur quinze possibles, la deuxième meilleure attaque, avec quatorze buts marqués, et la meilleure défense, à égalité avec l'AC Milan, avec seulement deux petits buts encaissés. Une série qui pourrait d'ailleurs se poursuivre dès ce dimanche soir à 20h45, à l'occasion de la 6eme journée de Serie A, contre Cagliari.

Cinq victoires pour débuter en Serie A, comme en 1988 et en 2018 Ce n'est que la troisième fois de son histoire que le Napoli remporte chacun de ses cinq premiers matchs de Serie A, après les saisons 1987-88 et 2017-18. Au terme de chacun de ces deux fameux exercices, les Napolitains étaient alors devenus ensuite vice-champions d'Italie. En 1987-88, à l'époque encore de la victoire à deux points, le bilan du club avait finalement été de 18 victoires, six matchs nuls mais également six défaites, avec un total de 42 points, soit trois de moins que le champion de cette année-là, à savoir l'AC Milan. Enfin, en 2017-18, Naples avait là aussi terminé vice-champion, avec un total de 91 points et quatre longueurs de retard sur la Juventus Turin, qui avait alors été sacrée. Cette année, les Napolitains n'avaient perdu que trois rencontres, pour également sept matchs nuls mais aussi et surtout 28 victoires.

Naples n'a plus été champion depuis 1990 Surtout, à cette époque et à cheval sur la fin de la saison 2016-17 et le début de ce fameux exercice 2017-18, les Partenopei avaient alors enregistré leur record de victoires consécutives en Serie A, avec un total de treize succès d'affilée. Une série qui ne peut se vérifier cette année, dans la mesure où Naples avait bouclé la saison précédente sur un match nul. Mais au niveau de son nombre de rencontres consécutives sans défaite dans l'élite, à cheval sur la fin de la saison dernière et le début de ce nouvel exercice, le club en est ainsi désormais à quatorze matchs d'affilée sans revers (onze victoires, trois matchs nuls). Nul doute que cette année encore, les Napolitains se battront encore plus pour tenter de remporter ce titre national qui leur échappe depuis 1990. Avec Victor Osimhen, qui reste sur trois buts inscrits lors de ses deux dernières rencontres de Serie A, Naples, désormais entraîné par Luciano Spalletti, n'a certainement pas fini de faire des dégâts.