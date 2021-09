Serie A (J5) : La Juventus gagne enfin, Milan revient sur l'Inter

La Juventus Turin aura longtemps souffert, mais finalement, elle a obtenu un premier succès cette saison en Championnat d'Italie. C'est sur la pelouse de La Spezia que la Vieille Dame s'est imposée, ce mercredi soir lors de la cinquième journée de Serie A (2-3). Bien lancée dans la rencontre grâce à l'ouverture du score de Moise Kean à la 28ème minute, la formation dirigée par Massimiliano Allegri a ensuite affiché certaines largesses sur le plan défensif, encaissant deux buts par Gyasi (33ème) et Antiste (49ème). Fort heureusement pour elle, dos au mur, la Juve a trouvé les ressources afin de renverser une situation très mal embarquée. Chiesa (66ème) et De Ligt (72ème) ont permis à la Juve de s'imposer. Ainsi, avec ce premier succès de la saison, la Vieille Dame se situe à la douzième place de Serie A.

Milan fait le travail contre Venise, Hernandez décisif

Dans une autre rencontre de la soirée, l'AC Milan a su faire le travail sur sa pelouse à San Siro face au promu Venise. Dominatrice, l'équipe entrainée par Stefano Pioli a dû patienter jusqu'à la 68ème minute pour ouvrir la marque. Consécutivement à une belle action collective et une passe décisive délivrée par Theo Hernandez - entré en jeu 10 minutes avant - Brahim Diaz a marqué. Par la suite, le latéral des Bleus a participé au succès de sa formation, avec un but suite à une frappe très puissante (82ème). Avec cette victoire, l'AC Milan revient à hauteur de l'Inter Milan (13 points) mais les champions d'Italie bénéficient d'une meilleure différence de buts (+ 13 contre + 8).