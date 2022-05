L'Inter ne lâche rien. Le club lombard n'a pas manqué l'occasion de mettre la pression sur son rival et concurrent direct pour le titre, l'AC Milan. Les Intéristes ont récolté un précieux succès face à Empoli ce vendredi soir, au terme d'un match spectaculaire (4-2), pour le compte de la 35eme journée de Serie A. Un résultat qui leur permet de récupérer le fauteuil de leader en attendant le match des Rossoneri contre l'Hellas Vérone, dimanche.

L'Inter renversant

Tout avait pourtant mal commencé pour l'Inter, rapidement mené de deux buts au bout d'une demi-heure (Pinamonti et Asllani). Mais l'Inter a fait parler sa supériorité grâce à ses hommes forts, en particulier Lautaro Martinez. En grande forme, l'Argentin s'est offert un doublé après qu'un but contre son camp de Romagnoli ait permis au club milanais de réduire la marque. Alexis Sanchez a ajouté un quatrième but en fin de match.