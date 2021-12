Serie A (J15) : Match totalement fou entre la Lazio Rome et l’Udinese

L’Udinese menait 3-1 à la pause

La Lazio renverse la vapeur et l’Udinese égalise à la 99eme !

La 15eme journée de Serie A s’est achevée par un match de dingue entre la Lazio Rome et l’Udinese. Ce nouvel épisode du Championnat d’Italie, étalé sur trois jours, avait débuté mardi avec le carton de l’Atalanta Bergame face à Venise (4-0), augurant d’une journée animée. La Fiorentina avait également dominé la Sampdoria Gênes (3-1) tandis que la Juventus Turin s’était imposée sur la pelouse de la Salernitana (2-0). Mercredi, Sassuolo avait arraché un nul que l’on imaginait impensable après une heure de jeu contre Naples (2-2), l’AC Milan avait corrigé le Genoa (3-0), l’Inter Milan avait tranquillement battu La Spezia (2-0) et la Roma avait rechuté à Bologne (0-1) après trois succès d’affilée toutes compétitions confondues.Et puis donc, jeudi soir, il y a eu ce match totalement fou au Stadio Olimpico qui a succédé à une autre rencontre à rebondissements (2-2 entre le Torino et Empoli qui était mené 2-0 au quart d’heure de jeu). A domicile, la Lazio, en grande difficulté en défense, a d’abord été menée 2-0 après un doublé de Beto (17eme, 32eme). Le deuxième meilleur buteur de Serie A, Immobile, a ensuite réduit l’écart (34eme), mais l’Udinese a repris deux buts d’avance grâce à Molina (44eme). 3-1 à la pause pour les Frioulans qui semblaient bien partis pour décrocher une quatrième victoire cette saison en championnat. Le match était en fait loin, très loin, d’être terminé.La seconde période allait être traversée par… quatre autres buts. Vexée d’être dominée à la maison, la Lazio a renversé la vapeur suite à des réalisations de Pedro (51eme), Milinkovic-Savic (56eme) et Acerbi (79eme). Les Laziale menaient donc 4-3 dans une partie également heurtée. A ce moment-là, les deux formations étaient à dix, Patric (57eme) et Molina (69eme) ayant vu rouge pour deux cartons jaunes. Le match s’étirait, s’étirait, s’étirait… Et dans la 9eme minute du temps additionnel, suite à un coup franc exécuté sur le côté droit, Arslan plaçait une reprise victorieuse du pied droit (4-4, 90eme+9). Reina, le portier de la Lazio, et Immobile concluaient le match impuissants et la tête basse, tandis que l’Udinese finissait à neuf. Après l’incroyable égalisation, Walace allait chambrer le banc romain, provoquant une échauffourée, avant d’être expulsé (90eme+10). La Lazio stagne à la 9eme place du classement, l’Udinese est 14eme.