Serie A : Grande première avec une femme arbitre

Ferrieri Caputi avait déjà fait parler d’elle en dirigeant deux matchs de Coupe d’Italie et trois rencontres de Serie B



Il 2 ottobre Maria Sole Ferrieri Caputi farà la storia della Serie A! 👏♀️⚽️🇮🇹#SerieA | #FerrieriCaputi

— Eurosport IT (@Eurosport_IT) September 28, 2022

Après la trêve internationale et les ultimes rencontres avant la Coupe du Monde 2022 qui débutera au Qatar le 20 novembre, les championnats européens sont de retour. En Italie, on disputera la 8eme journée du campionato. Ce nouvel épisode du championnat transalpin débutera samedi à 15 heures avec l’opposition entre le leader, Naples, et le Torino. Puis l’Inter Milan défiera l’AS Rome à partir de 18 heures et l’AC Milan se rendra en soirée à Empoli (20h45).Dimanche, on débutera avec Lazio Rome-La Spezia (12h30) puis à 15 heures, Sassuolo recevra notamment la Salernitana. Un match particulier puisqu’il sera arbitré par une femme. Maria Sole Ferrieri Caputi va ainsi devenir la première femme à diriger un match de Serie A. Une grande première au pays de la Juventus Turin, du Milan et de l’Inter pour cette dame promue depuis cet été à l’échelon supérieur par le corps arbitral du football italien.« Ce n'est pas un jour anodin. Je suis assez ému, a déclaré Alfredo Trentalange, le président de l'Association Italienne des Arbitres au cours d'une conférence de presse mercredi. Maria Sole fera ses débuts en Serie A sur la base de son mérite. Nous n'accordons pas de privilèges et elle l'a mérité. C'est un succès pour tout le secteur de l'arbitrage ». Ferrieri Caputi avait déjà fait parler d’elle en dirigeant deux matchs de Coupe d’Italie et trois rencontres de Serie B. Agée de 32 ans, la jeune femme avait auparavant dirigé 23 rencontres de Serie C, la troisième division italienne. Elle a rejoint l'association des arbitres en 2007 et travaillé dans les ligues provinciales et régionales, avant de d’arbitrer des rencontres de Serie D en 2015.