Serie A : Gianluigi Buffon, vers un dernier départ ?

Gianluigi Buffon ne semble pas être prêt à prendre sa retraite. Âgée aujourd'hui de 43 ans, la légende du football pourrait relever un nouveau (et dernier ?) défi. En fin de contrat à la fin du mois de juin prochain, le gardien de but pourrait ne pas prolonger son bail en faveur de la Juventus Turin, selon les informations publiées par certains médias ces dernières jours. En 26 ans de carrière professionnelle, le Transalpin n'a connu que trois clubs. S'il a débuté du côté de Parme, où il est resté de 1995 à 2001, il a ensuite évidemment effectué presque l'intégralité de son immense carrière à la Juve, où il est resté une première fois entre 2001 et 2018, avant de revenir en 2019.

Buffon prêt à aller jusqu'en 2023 ?

Entretemps, le portier avait passé une année au Paris Saint-Germain, lors de la saison 2018-19. Cette longévité a de quoi impressionner, mais elle entraîne également certaines critiques contre le champion du monde 2006. Il y a seulement deux jours, l'ancien gardien de but international italien Gianluca Pagliuca (54 ans), professionnel entre 1984 et 2007, a estimé que : « Buffon aurait dû prendre sa retraite après le PSG. » Quant au principal intéressé, il ne se met visiblement pas la pression, en ce qui concerne une potentielle date de départ à la retraite. Le 3 mars dernier, dans une interview accordée au Guardian, le natif de Carrare déclarait alors notamment, à ce sujet : « Dans ma tête, j'ai vraiment une date limite pour arrêter ma carrière, c'est juin 2023. C'est le maximum vraiment, vraiment le maximum. Mais je pourrais aussi arrêter de jouer dans quatre mois. »

Buffon avait eu l'intention de s'arrêter en 2018 avant de partir au PSG

En 2017, le portier avait alors déclaré qu'il s'arrêterait en 2018. Cette année-là, il était finalement parti au Paris Saint-Germain. S'il était amené à jouer encore deux ans, reste à savoir où. En cas de prolongation du côté de la Juventus Turin, cela ne garantirait pas forcément davantage de temps de jeu pour celui qui est, cette saison, la doublure de l'international polonais Wojciech Szczesny (30 ans). Une situation qui fait que, cette saison, Buffon n'a disputé que dix petites rencontres, toutes compétitions confondues.