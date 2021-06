Gennaro Gattuso ne sera finalement pas l'entraîneur de la Fiorentina : trois semaines après sa nomination, le club toscan a annoncé jeudi le divorce avec l'ex-coach de Naples et s'est lancé à la recherche d'un nouveau technicien. "La Fiorentina et Rino Gattuso, d'un commun accord, ont décidé de ne pas donner suite aux accords préalables et de ne pas commencer ensemble la saison prochaine", déclare la Viola dans un communiqué. Selon la presse italienne, de grosses tensions étaient apparues ces derniers jours au sujet de la stratégie à mettre en oeuvre et les moyens à consacrer au recrutement de nouveaux joueurs. La Fiorentina, propriété de l'homme d'affaires américano-italien Rocco Commisso, précise "s'être mise immédiatement au travail pour identifier un technicien pour conduire l'équipe vers les résultats que le club et la ville méritent".

Gattuso, 43 ans, a été nommé le 25 mai sur le banc de la Fiorentina pour deux saisons, moins de 48 heures après l'annonce de son départ de Naples, avec la mission de redorer le blason de la "Viola" après une saison compliquée (13e). Il ne devait prendre formellement ses fonctions que le 1er juillet. Le champion du monde 2006 avec l'équipe d'Italie devait succéder à Giuseppe Iachini, qui avait été rappelé en mars après la démission surprise de Cesare Prandelli au moment où la Fiorentina était 14e de Série A. Iachini lui-même avait laissé la place à Prandelli seulement quelques mois avant, en novembre 2020, dans un drôle de jeu de chaises musicales à la Viola. Sky Sports évoquait mercredi soir plusieurs noms pour rejoindre désormais la Fiorentina après ce divorce avec Gattuso, comme le Français Rudi Garcia ou les Italiens Andrea Pirlo et Claudio Ranieri.