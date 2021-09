Serie A : Dzeko - Lautaro, un duo déjà rodé

D'un duo à l'autre. En ce début de saison 2021-22, l'Inter Milan, après cinq journées de Serie A déjà disputées, occupe la deuxième place du classement du championnat d'Italie, avec treize points sur quinze possibles. Et surtout, avec la meilleure attaque de l'élite, avec un total de 18 buts inscrits, soit une moyenne de 3,6 réalisations par rencontre. Pourtant, cet été, le club lombard a déploré la perte de celui qui était, avec un total de 24 buts, son meilleur buteur l'an passé dans l'élite. A savoir l'attaquant international belge Romelu Lukaku (28 ans), retourné à Chelsea. Pour le remplacer, les dirigeants intéristes ont fait confiance à l'attaquant international bosnien Edin Dzeko (35 ans), débarqué en provenance de l'AS Rome.

Impliqués sur huit des 18 réalisations de l'Inter Un nouveau joueur qui s'est très rapidement fondu dans l'effectif de sa nouvelle formation. Surtout, il forme déjà un nouveau duo plus que redoutable avec l'attaquant international argentin Lautaro Martinez, aujourd'hui âgé de seulement 24 ans et arrivé au club en 2018. En effet, si leur formation a donc déjà inscrit un total de 18 réalisations dans l'élite, les deux sont impliqués sur huit d'entre elles. D'un côté, Edin Dzeko a déjà inscrit quatre buts, pour également une passe décisive délivrée. Une offrande intervenue d'ailleurs avant ses quatre fameux buts. En effet, dès la 1ere journée de Ligue 1, l'international bosnien avait alors servi, à la 14eme minute de jeu, l'ailier (ou milieu de terrain) international turc Hakan Calhanoglu (27 ans).

Dzeko a inscrit un doublé contre Bologne en sortie de banc Lautaro Martinez, quant à lui, en est à trois réalisations. En cinq journées déjà disputées, les deux hommes ont déjà été titularisées trois fois ensemble. Lautaro Martinez était suspendu, le 21 août dernier, à l'occasion de la 1ere journée contre le Genoa (4-0). De son côté, Edin Dzeko avait débuté sur le banc, samedi dernier, contre Bologne (6-1). Après son entrée en jeu à la 29eme minute de jeu, il était ensuite allé de son doublé. Championne d'Italie en titre, l'Inter Milan est, cette année, particulièrement bien armée pour défendre son bien.