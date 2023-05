Serie A : De Laurentiis confirme que Spalletti s'en ira au terme de la saison

Luciano Spalletti et Naples, c'est une histoire en passe de se terminer. Ainsi, le président Aurelio De Laurentiis a bien confirmé que son coach allait s'en aller au terme de cet exercice 2022-2023. Malgré une superbe saison, avec un titre de champion d'Italie qui a été le troisième de l'histoire du Napoli, et un quart de finale en Ligue des Champions avec une élimination face à l'AC Milan, Spalletti ne restera pas en poste pour la saison prochaine. Il se trouve que le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, l'a confirmé après l'avant-dernière journée de la saison en Serie A. Il a dévoilé que son coach allait prendre une année sabbatique.

" Il m'a dit qu'il avait fait le maximum"

De Laurentiis, président heureux il y a quelques semaines au moment du sacre de Naples, a dévoilé cette information lors de son passage à l'émission de télévision italienne Che tempo che fa. "Spalletti est un homme libre. Il m'a dit qu'il avait fait le maximum, qu'un cycle se terminait et qu'il avait besoin d'une année sabbatique. On doit être généreux dans la vie. Il nous a beaucoup donné, je le remercie. Et c'est juste qu'il continue de faire ce qu'il aime. Il nous a tant apporté et je le remercie."

C'est par ces mots que le président De Laurentiis a confirmé la nouvelle tant redoutée par beaucoup de supporters du Napoli. Spalletti, âgé de 64 ans et technicien le plus vieux à avoir été sacré en Serie A, avait des relations tendues avec De Laurentiis et bien qu'il n'ait jamais confirmé ses envies de départ, il va donc quitter son poste au terme de cette saison 2022-2023. Naples va donc perdre gros et il faudra guetter le nom du remplaçant de Spalletti car celui-ci sera attendu de pied ferme par les supporters napolitains.