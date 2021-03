Serie A : A l'Inter, Antonio Conte refait l'unanimité

Contre toute attente, Antonio Conte pourrait bien réussir son pari. Quand l'Inter Milan l'a recruté durant l'été 2019, l'objectif était de revenir dans la course au Scudetto et mettre à mal la domination de la Juventus Turin dans les trois ans. Moins de deux ans plus tard et malgré quelques turbulences, le club lombard est en bonne position pour y arriver. En cas de victoire sur l'Atalanta Bergame ce lundi, les Nerazzurri pourraient prendre six points d'avance sur l'AC Milan et dix sur la Vieille Dame à onze journées de la fin du championnat.

Une avance confortable qui viendrait récompenser le travail de l'entraîneur italien. Il a su métamorphoser le visage de son équipe sur le terrain mais aussi en-dehors. Avec son 3-5-2 et son état d'esprit, il a transformé l'Inter Milan en machine à gagner. Avec 62 buts marqués en 25 matchs, le club lombard réalise son début de saison le plus offensif depuis 1950-1951. Avec 2,24 points pris par match en Serie A depuis le début de la saison 2019-2020, Antonio Conte a le meilleur bilan parmi les entraîneurs interistes qui ont dirigé au moins 50 matchs de championnat.

Après la menace d'une rupture, un mariage sur le long terme ?

Si tout semble aller pour le mieux sur le banc de l'Inter, ça n'a pas toujours été le cas. Durant l'été, son mandat aurait pu se terminer prématurément. Antonio Conte critiquait régulièrement sa direction pour son manque d'ambition et ses supérieurs, qui n'appréciaient pas les sorties de l'entraîneur dans la presse, auraient été tentés de le remplacer par Massimiliano Allegri après une fin de saison compliquée. Sur le marché des transferts, les malentendus ont été nombreux. Mais les rancœurs ont été finalement mises de côté pour permettre à l'Inter Milan d'aller au bout de son projet sportif. Aujourd'hui, dans un contexte favorable, ce projet initialement établi sur trois ans pourrait même s'étirer dans le temps.

D'après les médias italiens, Antonio Conte pourrait prolonger son contrat à Giuseppe-Meazza. Un moyen d'aider les Nerazzurri à mettre en place une dynastie. Mais aussi de lever l'affront des échecs européens. Si les coéquipiers de Romelu Lukaku étaient attendus en Serie A, ils l'étaient aussi en Ligue des Champions, sans parvenir à y briller. L'équipe d'Antonio Conte a été éliminée dès la phase de poules pendant les deux dernières saisons. Des déceptions dont personne ne lui a tenu rigueur. C'est bien la preuve qu'à tous les niveaux, les efforts ont été faits pour ramener de la sérénité dans le vestiaire interiste et tenter de gagner les paris qui ont été placés il y a 18 mois.