Sampdoria Gênes : De futurs propriétaires qataris ?

Après 7 journées de Serie A, la Sampdoria Gênes, club historique du championnat d’Italie, occupe la 20eme et dernière place du classement. Seulement 2 petits matchs nuls et déjà 5 défaites pour le club génois qui avait été sacré champion en 1991 avec un duo d’attaque d’enfer formé par Gianluca Vialli et Roberto Mancini, l’actuel sélectionneur de la Nazionale. La « Samp » est désormais bien loin des cimes du campionato et semble à la dérive depuis le départ de son emblématique président Massimo Ferrero en fin de saison dernière.

Le président Ferrero a démissionné en fin de saison dernière

Ferrero, qui dirigeait la Sampdoria depuis 2014, avait quitté ses fonctions, accusé d’avoir mis en faillite de manière frauduleuse plusieurs entreprises, et laissé la direction du club à Gianluca Vidal. Le club italien, qui arbore l’un des plus beaux maillots du pays et d’Europe, pourrait désormais passer sous pavillon qatari car selon l’agence de presse ANSA, Khalid Faleh al-Thani, l’un des membres de la famille royale du Qatar, souhaiterait s’offrir l’institution génoise.

Khalid Faleh al-Thani : « Je suis tombé amoureux de la ville et de la Sampdoria et j'ai décidé d'acheter le club »

Al-Thani a signé une lettre dans laquelle il explique son objectif. « Je confirme vif intérêt pour l'acquisition de la Sampdoria, un intérêt qui découle des nombreuses histoires de Francesco Di Silvio, Imad et Medhi, écrit en arabe Al Thani, qui peut compter sur des soutiens d’envergure dans ses négociations car l'ancien milieu de terrain Ivano Bonetti et l'entrepreneur Francesco Di Silvio ont rejoint ce projet de rachat. Ils m'ont fait découvrir une belle ville comme Gênes, le magnifique maillot de la Sampdoria, ils m'ont raconté l'histoire glorieuse du club. Je suis tombé amoureux de la ville et de la Sampdoria et j'ai décidé d'acheter le club. Nous avons envoyé une proposition et nous attendons de procéder afin de conclure la transaction le plus tôt possible ». Fondé en 1946, la Sampdoria Gênes a également 4 Coupes d’Italie (1985, 1988, 1989, 1994), une Coupe des Coupes (1990) et une Super Coupe d’Italie (1991) à son palmarès.