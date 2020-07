Saelemaekers, le Belge qui a convaincu Milan

A Milan, les belles histoires se font rares depuis quelques temps. Le club lombard a plus souvent surpayé des joueurs décevants que dénicher des pépites qui ont brillé au plus haut niveau. Mais la roue a peut-être tourné. Un jeune joueur est entrain de se faire une place dans l'effectif de Stefano Pioli : Alexis Saelemaekers. Le Belge a été prêté par Anderlecht à la fin du dernier mercato hivernal. Certains pensaient à une blague belge. Mais six mois plus tard, le joueur de 21 ans a convaincu. Début juillet, il a même été transféré définitivement dans le club italien. Une opération estimée à 3,5 millions d'euros.



Discret avant sa signature pour quatre ans, le droitier a haussé le ton depuis le 1er juillet. Ce jour-là, il a été décisif pour la première fois en Serie A. Rentré en jeu après 15 minutes à la place d'un Samu Castillejo blessé, un de ses nombreux centres a provoqué le but contre-son-camp de Francesco Vicari dans le temps additionnel de la seconde période. Un but qui a évité une défaite embarrassante sur la pelouse de la SPAL, un relégable.

Ses adversaires ne peuvent pourtant pas dire qu'ils n'avaient pas été prévenus. Quand, inconnu, il arrivait à Milanello en janvier, Alexis Saelemaekers mettait en avant sa qualité de centre au moment de se présenter. Et maintenant, on sait que ce n'était pas des histoires.

Arsenal et Lyon étaient aussi intéressés par ce joueur polyvalent



C'est à peu près la seule info qui était connue sur ce joueur à ce moment-là. Joueur très polyvalent, il a été utilisé à de nombreux postes depuis son arrivée chez les pros en 2018. Le droitier est présenté comme un ailier mais il est aussi à l'aise dans un rôle plus reculé de latéral, à gauche comme à droite. Il lui est même arrivé de jouer en numéro 10. A chaque poste, il apporte offensivement et travaille défensivement.

Des qualités intéressantes pour l'AC Milan mais aussi Arsenal ou Lyon. C'est finalement le club italien qui a mis la main sur l'international espoir belge. Et depuis quelques semaines, les dirigeants milanais peuvent s'en réjouir. Le pari était énorme quand un contrat était proposé au joueur de 21 ans. A la fin juin, le natif de Berchem-Sainte Agathe avait joué moins de 90 minutes en Serie A depuis son arrivée. Mais son travail à l'entraînement et ses qualités ont plu à Stefano Pioli.



Convaincants depuis plusieurs semaines, les Rossoneri ont pu compter sur la montée en puissance de leur recrue hivernale. Il a été utilisé à chaque match depuis la reprise et reste sur deux titularisations contre la Lazio et la Juventus Turin. Deux matchs au sommet qui se sont terminés par des victoires. Jamais deux sans trois ? Il est temps de vérifier ce dicton avec le match de ce dimanche contre le Napoli. Le contexte idéal pour lancer une belle et longue histoire.