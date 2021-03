Ronaldo n'a pas du tout aimé le banc de touche !

Trois jours avant la réception du FC Porto en huitième de finale retour de la Ligue des champions, la Juventus s'est offert un début de polémique dont elle aurait bien pu se passer. Ce samedi, pour le choc qui opposait son équipe à la Lazio Rome (3-1), Andrea Pirlo a décidé de ne pas titulariser Cristiano Ronaldo. Seul et unique but de la manœuvre : préserver sa star pour la rencontre européenne face aux Portugais. Problème, CR7 n'a guère goûté cette décision.

Pourtant, son entraîneur avait assuré que son joueur et lui en avaient parlé et s'étaient mis d'accord. C'est ce qu'il a d'ailleurs redit en conférence de presse d'après-match : "Nous sommes parvenus à un accord avec Cristiano au cours de la semaine, car il avait enchaîné plusieurs matchs et il avait besoin de se reposer. Tout était déjà décidé entre nous." Mais visiblement, Ronaldo a gardé cette décision en travers de la gorge et l'a montré tout au long des minutes passées sur le banc.

Trois fois sur le banc cette saison

La presse italienne s'est tout de suite emparée de l'histoire et, comme le rapportait dimanche le Corrierre dello Sport, Cristiano Ronaldo a effectivement eu toutes les peines du monde à accepter la décision de son entraîneur : "Le choix ne lui a pas fait plaisir, et c'est un euphémisme". Il a d'abord refusé de l'entendre, avant de se résoudre à contre cœur, à aller s'asseoir sur le banc. C'était seulement la troisième fois de la saison que CR7 débutait un match sur le bord de la touche (face à la Spezia en Serie A et Gênes, en Coupe d'Italie).