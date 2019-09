Ronaldo en larmes pour parler du décès de son père

Cristiano Ronaldo a craqué durant l'émission Good Morning Britain sur ITV. Dans un extrait, publié sur Twitter par la chaîne, on peut voir le joueur lâcher quelques larmes au moment d'évoquer le décès de son père en 2005, à cause d'une tumeur au foie.

Un passage touchant durant lequel le quintuple Ballon d'or raconte son plus grand regret. "Je suis numéro un et il ne voit rien. Il ne me voit pas recevoir de récompenses. Ma famille le voit, ma mère, mes frères et même mon fils aîné. Mais mon père, il n’a rien vu", explique-t-il les yeux vitreux.

La chaîne britannique diffusera l'intégralité de l'interview ce mardi.

