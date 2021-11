Révélation éclair du début de saison à l'AS Rome, Felix Afena-Gyan a reçu la paire de chaussures promise par son entraîneur José Mourinho après son doublé salvateur, dimanche face au Genoa. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes giallorosso, quand fut prononcée une petite phrase au moment de la remise du cadeau au jeune crack de 18 ans. « Ci sono le banane dentro » (y a-t-il des bananes à l'intérieur ?), disait une voix. Il n'en fallait pas plus pour que les réseaux sociaux s'embrasent et que certains médias, le Corriere dello Sport en tête, y voient du racisme caractérisé. Au contraire du principal intéressé.



« J'ai lu de nombreux commentaires sur la vidéo, mais je tiens à vous assurer que je ne suis pas offensé par l'audio que vous avez entendu, qui n'est pas de nature raciste. Les gars ont plaisanté avec moi, comme le fait une famille », a expliqué sur Instagram le jeune Ghanéen, avant de livrer la clé de ce chambrage un rien équivoque : « Je mange beaucoup de bananes et nous plaisantons à ce sujet parfois, et c'est pourquoi vous avez entendu ce commentaire. » Fin de la polémique ?