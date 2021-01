Ribéry : "Le Bayern a toujours soutenu Alaba"

[⚽️ VIDÉO BEST OF]

🕰 Le 27 juin 2020, Franck Ribéry marquait un but de classe mondiale contre la Lazio !

😍 Un double contact, un slalom, et un coup de canon ! pic.twitter.com/suW70nrGPv

Deux ans et puis s'en va ? Franck Ribéry semble avoir une petite nostalgie d'Allemagne, comme il vient de le confier à La Gazzetta dello Sport : "Pour le moment, je ne pense qu'à la Fiorentina, je suis important pour l'équipe. Mais après, je n'exclus pas de retourner en Bundesliga. Je ne veux rien exclure." Agé de 37 ans, l'ancien cadre du Bayern, où il a remporté neuf championnats (2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) ainsi que la Ligue des Champions en 2013, sera en fin de contrat à Florence au terme de la saison.Aleksander Kokorin, attaquant international russe (49 sélections) du Spartak Moscou, est déjà cité pour penser à la succession de Franck Ribéry. Agé de 29 ans, le joueur était passé par la case prison en 2018, écopant d'une peine d'un an et cinq mois ferme pour agression. Licencié alors par le Zénith Saint-Pétersbourg, il avait été libéré de manière anticipée en septembre 2019. Le transfert pourrait avoir lieu dès ce mois de janvier, conduisant ainsi progressivement l'attaquant français vers la sortie.Si ce n'est probablement pas au Bayern qu'on pourrait donc retrouver "Francky" la saison prochaine, ce dernier ne manque pas de donner son avis sur les sujets occupant l'actualité du club. Comme celui de David Alaba, annoncé avec insistance du côté du Real Madrid : "C'est un garçon du Bayern, il a remporté le triplé deux fois, s'exclame ainsi Franck Ribéry au sujet de son ancien coéquipier. Il est intelligent, ce n’est plus un petit garçon. Il s’est fait un grand nom dans le monde du football, il a tout gagné. Le Bayern l'a toujours soutenu, la relation était bonne. Je pense qu’il serait préférable que les deux parties trouvent une solution. Mais parfois, ça ne va pas. C’est la vie, c’est le football." Alaba évolue au Bayern depuis dix ans et a donc été un témoin privilégié des exploits de l'ancien Marseillais en Bavière.