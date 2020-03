Quagliarella, une histoire sans fin

[⚽ VIDÉO BUT] 🇮🇹

💥 Très belle reprise de volée de Quagliarella qui réduit le score pour la Sampdoria

👉 6ème but de l'ex-Napolitain cette saison, qui ne célèbre pas son but face à son ancien clubhttps://t.co/VTMesRAbDG

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 3, 2020

[⚽ VIDÉO BUT] 🇮🇹

💪 Quagliarella a encore frappé !

💪 Quagliarella a encore frappé !

💥 L'inusable attaquant nous balance une merveille de lob qui mystifie le gardien et enfonce Brescia !

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 12, 2020

🇮🇹 A 36 ans, Fabio Quagliarella a signé la saison la plus prolifique de sa carrière avec 2⃣6⃣ buts. 🔥🔥🔥

🎖️De quoi faire de lui le capocannoniere cette saison en Serie A 👍 pic.twitter.com/BvRQAwYi7M

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 6, 2019

11 - Seuls 3 joueurs ont marqué lors de 11 matches consécutifs dans l’histoire de la Serie A :

🇦🇷 Gabriel Batistuta en 1994/95



🇮🇹 Fabio Quagliarella en 2018/19



🇵🇹 Cristiano Ronaldo en 2019/20



Trio.#SPALJuve pic.twitter.com/dUY1tLROkO



— OptaJean (@OptaJean) February 22, 2020

Si le bon vin se bonifie avec l'âge, alors Fabio Quagliarella est une cuvée d'exception. A 37 ans, le buteur de la Sampdoria semblait marquer le pas, après une saison précédente démentielle - qui lui a notamment valu d'être rappelé en équipe d'Italie : avec 26 buts, dont au moins une réalisation lors de onze matchs consécutifs,, et meilleur passeur italien de Serie A en prime avec huit passes décisives (cinquième passeur du championnat). Déjà auteur de 19 réalisations en 2018, il devenait le premier joueur de la Samp à aligner deux saisons aussi prolifiques depuis Vincenzo Montella vingt ans plus tôt. Insuffisant pour figurer sur la couverture de l'album Panini de la saison, et il s'en est ému sur Instagram.Au sortir d'une longue traversée du désert il y a quelques mois,, Quagliarella reste désormais sur quatre buts en cinq rencontres. Avec un total de, il a encore quatorze matchs pour atteindre la dizaine et ainsi boucler la boucle : s'il y parvient, l'attaquant achèverait une quatrième saison de suite à au moins dix buts, ce qu'il n'a réussi à faire qu'au début de sa carrière pour ses quatre premières années pleines en Serie A, de 2006 à 2010 (treize buts à la Sampdoria, déjà, puis douze et treize buts à l'Udinese, et enfin onze buts à Naples). Ensuite, ses quatre ans à la Juventus ont notamment été un peu plus difficiles (de 2010 à 2014), lui qui avait été forcé de partir de Naples après de multiples piratages de la part d'un requin policier.Seule sa première saison au Torino, en 2014-2015, lui avait permis de retrouver cette dizaine, avec treize buts. « Gagner ce titre de meilleur buteur la saison dernière, à 36 ans, devant Cristiano Ronaldo et tous ces jeunes, c'est une grande fierté, savoure-t-il encore pour Sky Sport. A l'entraînement, quand Claudio Ranieri nous concocte des séances particulièrement intenses, je lui demande pourquoi il me fait subir ça, je lui dis que j'ai quasiment son âge. Il me répond que je peux continuer comme ça pendant encore cinq ou six ans. » Et pas forcément à la Sampdoria. Si le club génois, à la limite de la zone rouge, venait à perdre sa place en Serie A, nul doute qu'il y aurait un nombre certain de candidats pour offrir une nouvelle pige à l'increvable buteur.