Pourquoi Zidane ne voulait pas d’Eriksen

Priorité à Van de Beek ?

Après de multiples atermoiements, Christian Eriksen, en fin de contrat avec Tottenham en juin, s’est finalement engagé avec l’Inter Milan mardi, pour une somme estimée à 20 millions d’euros. Mais le club italien n’était pas la priorité du milieu offensif danois de 27 ans, qui traînant son spleen chez les Spurs depuis de longs mois. Son rêve était de rejoindre le Real Madrid. Un rêve qu’il a pu caresser en raison, selon AS, d’un pré-accord avec le club merengue, qu’il croyait bien rejoindre l’été dernier.Et même un an plus tôt, en 2018, ses avocats avaient rencontré les dirigeants madrilènes à deux reprises pour évoquer ce transfert, rapporte Marca. Mais Daniel Levy, l’intransigeant président du club nord-londonien, exigeait alors quelques 100 millions d’euros pour son joueur. Ce qui avait considérablement refroidi les ardeurs espagnoles. Evidemment, ce prix a ensuite grandement diminué, à l’approche de la fin du contrat d’Eriksen. Sans pour autant débloquer le dossier. Car Zinedine Zidane, revenu aux commandes du Real en mars dernier, n’est pas son plus grand partisan.Notamment parce que le technicien français a tout de suite fait de son compatriote Paul Pogba sa priorité dans l’entrejeu. Et si le champion du monde 2018 est finalement resté à Manchester United, les Madrilènes avaient aussi ciblé un autre joueur dans le secteur : Donny van de Beek, qu’ils ont même tenté de débaucher dès cet hiver. L’une des révélations de la dernière Ligue des champions terminera bien la saison à l’Ajax Amsterdam, mais son nom est annoncé avec insistance du côté de la Casa Blanca l’été prochain.Toujours d’après Marca, les décideurs du Real préféreraient le polyvalent joueur néerlandais, qui est aussi cinq ans plus jeune qu’Eriksen. Le Danois, qui a cru jusqu’au bout que Zidane allait changer d’avis, a donc dû se faire une raison et rejoindre l’Inter, plutôt que Manchester United l’été prochain. Et il jure aujourd’hui être "très excité" par ce nouveau challenge. "C’est formidable d’être ici, je suis heureux d’être un joueur de l’Inter. J’ai hâte de me présenter aux supporters, qui m’ont déjà très chaleureusement accueilli. C’était fantastique", a commenté, lors de son arrivée à Milan, celui qui, au moins, a déjà retrouvé le sourire.