Pourquoi Lautaro est-il indispensable à l'Inter ?

A 22 ans, Lautaro Martinez pourrait être acheté 111 millions à l'issue de sa première saison européenne à plus de dix buts. Cette possibilité illustre la folie du mercato et à quel point l'attaquant possède un talent dingue. Le joueur de l'Inter Milan est suivi par les meilleurs clubs du monde. Le FC Barcelone est en avance dans ce dossier mais Manchester City n'a pas dit son dernier mot. Problème, ils se heurtent à une direction nerazzurri qui ne lâche rien. Même si l'Argentin n'a marqué que deux buts depuis la reprise de la Serie A, les dirigeants interistes tiennent à lui. Pour eux, un départ du joueur acheté 25 millions au Racing Club en 2018 est hors de question. Une ténacité qui intrigue quand on pense au pactole qui est en jeu.

Lautaro Martinez a impressionné pour sa première saison comme titulaire

L'Inter envoie un message à la concurrence

Mais justement, ce transfert n'est pas une question d'argent. Avec les départs de Mauro Icardi et d'Ivan Perisic, l'Inter n'a pas besoin de vendre pour avoir les fonds nécessaires à un recrutement ambitieux. Pour remplir l'objectif de rivaliser avec la Juventus sur la scène nationale et les meilleurs clubs européens en Ligue des Champions, Antonio Conte a besoin de toutes ses forces vives. Et Lautaro Martinez en est une des principales. Il n'a que 22 ans mais ce qu'il a montré pour sa première saison italienne dans un rôle de titulaire a séduit. Avec 13 buts et 5 passes décisives, il a été impliqué sur un quart des buts de son équipe. De bonnes bases quand on pense à sa marge de progression.. La paire Lu-La est le quatrième duo le plus prolifique du championnat d'Italie. Ensemble, ils ont porté le club milanais jusqu'en haut du classement et ils peuvent espérer le faire pour de nombreuses années. C'est en tout cas la volonté d'Antonio Conte et ça se comprend. Ces deux joueurs s'entendent bien et ils sont exemplaires dans la philosophie de l'entraîneur italien.Lautaro Martinez est un attaquant complet qui brille quand il tourne autour de son coéquipier belge. A DAZN, Gianluigi Buffon avait avoué son admiration pour ce duo. « Martinez et Lukaku constituent le tandem parfait pour la façon dont Antonio Conte veut que son équipe joue. »Il a pu s’épanouir à Giuseppe-Meazza et son club compte en profiter sur le long terme. En le retenant au moins une saison de plus, l'Inter Milan peut aussi faire passer un message. Les Nerazzurri sont de retour au premier plan et ils ne comptent pas laisser partir leurs meilleurs éléments dans les clubs qui sont maintenant leurs concurrents directs. Qu'importe la somme mise sur la table.