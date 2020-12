OM : Thauvin placé dans les papiers de Naples ?

Florian Thauvin possède quelques prétendants en cas d'un possible départ de l'Olympique de Marseille. Déjà annoncé comme une cible potentielle de l'AC Milan (qui a confirmé cet intérêt), mais également pour le FC Séville, le natif d'Orléans serait aussi au goût de l'actuel cinquième de Serie A, le Naples de Gennaro Gattuso, selon les informations du Corriere dello Sport. Titularisé à 13 reprises cette saison en Ligue 1, le champion du monde 2018 a disputé 15 rencontres en Ligue 1, inscrivant 6 buts et délivrant 6 passes décisives sous le maillot de l'OM. Même si l'année 2020 ne s'est pas achevée sur une bonne note, avec la défaite concédée sur la pelouse d'Angers (2-1), l'équipe d'André Villas-Boas occupe la cinquième position, avec deux matchs en retard à disputer contre Lens et Nice.



Thauvin a pesté sur sa situation de contrat en septembre

Dans une longue interview accordée à L'Equipe fin septembre, le joueur avait confié être agacé par sa situation. "Je n'ai pas de proposition de contrat de l'OM. La réalité est qu'au mois de juin, je suis sans club. J'estime que c'est un dossier qui aurait dû être réglé il y a longtemps, qu'un joueur dans ma position ne doit pas se retrouver dans cette situation aujourd'hui. Cela aurait dû être réglé tout de suite après la Coupe du monde 2018", avait-il expliqué. Ce lundi, le directeur sportif de l'OM, Pablo Longoria, a notamment parlé du mercato et du cas de Florian Thauvin . "Le moment de la prolongation est toujours une situation où tu dois trouver l'équilibre entre tous les acteurs. C'est pareil pour d'autres joueurs de l'effectif qui sont dans cette situation", a jugé le dirigeant.