L’été dernier, et après de très longues années passées à Marseille, Maxime Lopez a choisi de relever un nouveau défi en s’engageant avec la formation italienne de Sassuolo dans le cadre d’un prêt. Un choix dont il se félicite aujourd’hui, car il était temps qu’il quitte l’équipe phocéenne. C’est ce qu’il a clairement déclaré dans un entretien à L’Equipe. "Je me sens bien ici. La page OM est tournée. Ça m'a fait du bien de partir, a-t-il concédé. Mais je suis parti pour mon bonheur personnel. Je devais prendre mon envol. Je n'étais plus heureux car je ne jouais pas. J'allais me perdre. Pour moi, le bonheur est sur le terrain".

« Pas de rancœur envers Villas-Boas »



L’ancien international espoir est aussi revenu sur la relation qu’il avait avec son précédent coach, André Villas-Boas. "C'était compliqué avec Villas-Boas. Il préférait Rongier et Sanson, à juste titre d'ailleurs car on a fait une super saison avec la qualification en Ligue des Champions (...) Ça a été compliqué avec lui mais on avait une relation honnête. Et la franchise dans ce milieu, ce n'est pas toujours ça. Je n'ai donc pas de rancœur". En Italie, Lopez a joué pour l’instant 21 rencontres (1 but marqué).