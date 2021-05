Formé à l'OM et promis à une belle progression au sein du club phocéen, Maxime Lopez a finalement pris la direction de l'Italie pour s'engager à Sassuolo lors du dernier mercato estival. Le milieu de terrain de 23 ans s'est rapidement imposé dans l'entre-jeu du club de Serie A (33 rencontres disputées) et ne regrette pas d'avoir quitté Marseille.

Lopez progresse mieux qu'à l'OM

"C'est un peu une sorte de résurrection. Je suis jeune mais à Marseille, je ne jouais plus du tout, je commençais à passer aux oubliettes (...) Je suis très content de ma saison individuellement. Je trouve que j'ai progressé sur le côté défensif, a t-il expliqué au média Maritima. Avant, j'avais un peu tendance à vouloir aller partout sur le terrain, aller à droite à gauche, et maintenant, on m'a appris qu'au lieu de faire dix mètres à droite, par exemple, je reste là pour pouvoir récupérer le ballon. J'en récupère beaucoup plus qu'à Marseille et je défends mieux. J'avais tendance à faire pas mal de fautes, mais j'en fais beaucoup moins», a avoué le jeune milieu de terrain.