Adama Traoré impressionne depuis le début de la saison en Premier League à Wolverhampton et pas seulement pour son physique imposant, qui lui a même valu l'intérêt de clubs de football américain. Jetro Willems, défenseur néerlandais de Newcastle, a récemment affronté l'ancien Barcelonais, lui qui s'est déjà frotté à Cristiano Ronaldo par le passé avec les Pays-Bas. Et pour le joueur des Magpies, l'Hispano-Malien est plus compliqué à suivre.

« C'est un monstre »

« J'ai joué contre de très bons joueurs dans ma carrière, mais personne d'aussi rapide que Traoré », a-t-il confié au Northern Echo. « C'est un monstre. Il n'est pas juste rapide, il est aussi très puissant. Il a la réputation d'être le joueur le plus rapide du football et je sais désormais que c'est vrai. J'ai joué contre Cristiano Ronaldo et lui aussi est rapide. Mais pas aussi rapide que Traoré. Bien sûr, Ronaldo est aussi talentueux, mais c'est parfois plus facile que d'affronter un joueur aussi rapide que Traoré », a-t-il soutenu. Cr7 appréciera...