Naples : Visite médicale réussie pour Osimhen

Dans l’air depuis de nombreux jours, le transfert de Victor Osimhen à Naples se précise. Auteur d’une belle saison à Lille et de 13 buts en Ligue 1, l’attaquant devrait bien évoluer en Italie la saison prochaine. A Naples, plus précisément. Alors que le LOSC veut 81 millions d’euros pour le Nigérian, le transfert bloque un peu ces derniers temps en raison d’une histoire d’agents. Osimhen a en effet changé de représentant et il existe un différend entre le nouveau (William d’Avila) et les anciens.



En attendant, le buteur nigérian s’est rendu en Italie pour y passer sa visite médicale selon L’Equipe. Sans que cela ne s’ébruite, Osimhen a passé des tests médicaux à Rome, samedi d’après la presse italienne. Des examens qui se sont avérés réussis. Plus rien n’empêche donc a priori le transfert de l’attaquant lillois à Naples où il découvrira la Serie A à 21 ans.

Lopez : « Je préfère ne pas commenter le sujet » Invité à évoquer le sujet lors du point presse qui s’est tenu à l’occasion de l’officialisation du rachat du club belge de Mouscron, Gérard Lopez, le patron du LOSC, a souri et dit : « Je m'attendais à ça. Je pensais qu'on allait y échapper. Devant vous, vous avez Luis (Campos). (rires) Non, je ne veux pas réagir à ça. On sait tous qu'il y a des négociations en cours. Après, si je vous dis "Les négociations sont finies demain (samedi)" et qu'elles le sont après-demain, j'aurai menti. Si je dis : "Il n'y a pas d'autres offres" mais il y en a (de Liverpool, l’Inter Milan, Manchester United), j'ai déjà menti. Je préfère ne pas commenter le sujet. »



Le président du club lillois a également eu des mots pour Jonathan David que Lille convoite pour remplacer Osimhen et Loïc Rémy en attaque. « Pour ce qui est de Jonathan David, c'est clair que c'est un joueur qui nous intéresse. Il rentre plus que bien dans le type de projet que l'on a. J'ai lu hier (samedi) que lui aussi était intéressé. Ça reste une négociation. C'est le foot. C'est tout », a souligné le boss du LOSC qui a proposé 25 millions d’euros à La Gantoise pour son buteur canadien.