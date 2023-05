Naples : vers un départ de Luciano Spalletti cet été ?

C'est un départ qui serait une véritable surprise. Après avoir mené le Napoli à son troisième titre de champion d'Italie dans son histoire, Luciano Spalletti semblait bien parti pour poursuivre une saison supplémentaire. Mais il pourrait finalement quitter le club napolitain au terme de cet exercice 2022/2023. D'après les informations de la Gazzetta dello Sport, Spalletti pourrait bien s'aller car le média italien fait état de tensions entre le technicien et son président Aurelio De Laurentiis. Le nom de Rafael Benitez est même évoqué en cas de changement sur le banc.

La fracture entre Spalletti et son président serait bien réelle d'après le média italien et il n'y aurait donc aucun accord pour une saison supplémentaire. Malgré un exercice exceptionnel en Serie A et ce titre obtenu à la surprise générale, le coach du Napoli pourrait bien plier bagage prochainement, alors qu'un problème de caractère/compatibilité serait évoqué. Aurelio De Laurentiis n'aurait pas appelé son coach le jour du sacre sur la pelouse de l'Udinese, lui qui avait regardé le match du titre depuis le stade Diego Maradona. Il faudra maintenant voir si le départ vient à être officiel et si Rafael Benitez retrouve le banc de Naples en vue de la saison prochaine.