Le verdict est tombé pour Kalidou Koulibaly, et les nouvelles ne sont pas bonnes pour le défenseur central de Naples. Sorti sur blessure mercredi lors de la rencontre entre son équipe et Sassuolo (2-2), l'international sénégalais souffre d'une élongation de second degré au biceps fémoral de la cuisse gauche, ont révélé les examens passés ce jeudi. Conséquence : le joueur de 30 ans sera éloigné des terrains pour une durée estimée à un mois, et pourrait donc faire son retour le 6 janvier, pour affronter la Juventus Turin en Serie A. Soit trois jours avant l'entrée en lice des Lions de la Teranga à la CAN. Alors que des incertitudes pèsent déjà sur Ismaïla Sarr, dans quel état cet homme de base d'Aliou Cissé sera-t-il alors ? En attendant, c'est le Napoli de Luciano Spaletti qui doit faire sans ses Africains, puisque Victor Osimhen et André Frank Zambo-Anguissa sont également sur le flanc.