Naples : Koulibaly victime d'insultes racistes, l'Atalanta au soutien

Serie A, racisme, encore et toujours. Il n’est évidemment pas question ici de sous-entendre un mal récurrent et généralisé dans la société italienne mais le racisme dans le football transalpin a bien du mal à se faire oublier.



Malgré les campagnes de sensibilisations, il subsiste un problème fréquent dans les tribunes de certains stades. Celui de Bergame occupe une partie de l’actualité du Calcio depuis dimanche soir. En sortant de la pelouse, Kalidou Koulibaly a été insulté par une partie du public. Et ce n'est malheureusement pas un cas isolé en Championnat d'Italie pour le roc du Napoli.

"Capitaine courage, ils ne t'atteindront jamais"

Le défenseur sénégalais, vainqueur sur le terrain de l’Atalanta (1-3, 31e journée), a reçu le soutien du club accueillant. Ces comportements, écrit l’Atalanta via un communiqué, « sont non conformes aux principes de civilisation et d'éducation qui ont toujours été poursuivis par ce club et qui saura s'opposer avec force. »



Ce qui est arrivé au capitaine du Sénégal, champion d’Afrique et qualifié pour la Coupe du monde, a aussi été dénoncé par sa fédération.



« Capitaine courage, ils ne t'atteindront jamais. Toi même tu l'as dit lors de la réception au palais de la République après notre victoire à la CAN : "On nous tue mais on ne nous déshonore pas". Le Sénégal et l'Afrique sont fiers de toi », a tweeté la Fédération sénégalaise de football (FSF).