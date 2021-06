Mourinho n'a que des éloges pour Ronaldo

Cristiano Ronaldo n'a pas l'intention de ralentir, selon le nouveau boss de la Roma José Mourinho. L'attaquant de la Juventus a été lié à Manchester United et au Paris Saint-Germain après que son équipe n'a pas réussi à conserver son titre de Serie A et a connu des difficultés en Ligue des Champions la saison dernière. Le joueur de 36 ans a pourtant connu une campagne productive, ayant fini en tête du classement des buts en Serie A avec 29 pions et en terminant avec 36 réalisations dans toutes les compétitions. Mourinho a dirigé Ronaldo au Real Madrid et est maintenant prêt à l'affronter avec la Roma.

Mourinho se méfie de Cr7

« Il devrait quitter l'Italie maintenant et me laisser en paix !", a plaisanté Mourinho dans une interview à talkSPORT. "Tout le monde dit, et je dis la même chose, il n'a plus 25 ans. Il a 36 ans et il ne marque pas 50 buts, mais combien en a-t-il marqué ? Son bilan est incroyable, les chiffres parlent d'eux-mêmes." Ronaldo ne sera plus qu'à quelques mois de son 38e anniversaire au moment de la prochaine Coupe du monde au Qatar et Mourinho pense que cet événement fait partie des nombreux facteurs qui ont motivé le vétéran à rester au plus haut niveau. "Je pense qu'il veut non seulement jouer dans cet Championnats d'Europe mais aussi la Coupe du monde. C'est une légende, l'un des grands noms qui restent à jamais dans l'histoire du football, le gars se motive avec des chiffres et de nouvelles choses. Il veut gagner le ballon d'or X fois, le soulier d'or X fois, il veut obtenir le record du joueur iranien pour les buts pour une équipe internationale."