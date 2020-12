Milan : Zlatan, Pioli n'a jamais vu ça

Zlatan Ibrahimovic a de nombreuses qualités. Meneur d'homme tenace et gagnant dans l'âme, le géant suédois est aussi un homme sympathique. Pas vraiment une qualité qui transpire chez l'ancien parisien vu depuis l'extérieur. Pourtant, Stefano Pioli est formel. "Je n'ai jamais rencontré un joueur aussi intelligent et sympathique, a ainsi confié l'entraîneur milanais au Corriere dello Sera. Ce sont des moments comme ça, il reviendra et jouera plus qu'avant. Mais sa présence est déjà fondamentale, il sait comment entraîner et stimuler ses coéquipiers."

"Zlatan sait motiver ses coéquipiers"

Avec Pioli, Zlatan a trouvé un coach avec qui il s'entend. Les caractères respectifs des deux hommes étant compatibles. Tous deux étant des fortes têtes. "Ce n'est pas vraiment difficile. Parce que nous sommes tous deux directs, nous ne nous cachons pas, pour le meilleur ou pour le pire. On s'est aussi dit des choses négatives, ça arrive, c'est normal, c'est la dynamique logique d'une équipe", confie encore Pioli. Dans le sillage de Zlatan décisif sur le terrain et leader hors du pré depuis son retour, l'AC Milan finit l'année en leader de la Serie A. Et on a hâte de voir ce que va donner en 2021.