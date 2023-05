Milan AC : Maignan va prolonger son contrat et obtenir une belle revalorisation

Pour Mike Maignan, une bonne nouvelle va bientôt être au programme. Il se trouve que le gardien numéro 1 de l'équipe de France va bientôt prolonger du côté du Milan AC. Véritable rampart des Rossoneri, Maignan a réalisé une très bonne deuxième partie de saison après avoir connu des pépins physiques en début d'exercice, ce qui lui a fait manquer la Coupe du monde. Devenu le gardien numéro 1 des Bleus suite à la retraite d'Hugo Lloris après la Coupe du monde 2022, Maignan a vécu des derniers mois bouillants, étant un acteur important du parcours du Milan AC en Ligue des Champions avec une demi-finale face à l'Inter Milan. Les dirigeants milanais veulent bien évidemment conserver le plus longtemps possible leur gardien et ce dernier va bientôt signer une prolongation.

Maignan bientôt prolongé ?

Selon la Gazzetta dello Sport, Maignan devrait bientôt prolonger son contrat avec les pensionnaires de San Siro. Recruté à Lille il y a deux ans contre la somme de 15 millions d'euros, Maignan est actuellement lié aux Rossoneri jusqu'en 2026. Le portier de 27 ans devrait étendre son bail de deux années supplémentaires, jusqu'en 2028 et "Magic Mike" devrait en profiter pour obtenir une revalorisation salariale. Grandement apprécié des tifosi, le gardien de l'équipe de France va donc rester encore quelques saisons chez les Rossoneri et cela pour le plus grand bonheur des fans du Milan AC.