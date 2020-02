Milan AC : le flou persiste autour du prochain entraîneur

Absent de la Ligue des Champions depuis la saison 2013-2014, l'AC Milan ne devrait pas (sauf énorme surprise) participer à la prochaine édition de la plus prestigieuse des coupes. L’avenir de l'entraîneur Stefano Pioli semble s’écrire en pointillés et la direction s’active déjà pour trouver le profil idéal

Trois profils pour une place

Alors que le club est la propriété du fond d’investissements Elliott, d’anciennes vedettes milanaises occupent des postes divers au sein du club. Le légendaire Paolo Maldini officie en qualité de directeur technique, l’ancien milieu de terrain Zvonimir Boban, lui, occupe le poste de « Chief Football officier. » Cependant le carnet de chèques est tenu par Ivan Gazidis, ancien dirigeant d’Arsenal. Ce dernier a la confiance de la famille Singer, responsable du fond d’investissements Éliott. D’après les informations de L’Équipe, le club milanais souhaiterait un profil « d’entraineur-manager » comme ce que l’on peut voir en Angleterre. Maldini souhaiterait l’Espagnol Marcelino (ex-Valence) pour occuper le poste, Boban quant à lui opterait plus pour un retour de Massimiliano Allegri, l’homme du dernier scudetto milanais. Cependant c’est l’Allemand Ralf Rangnick qui semble tenir la corde. Ce dernier aurait les faveurs d’Ivan Gazidis et aurait déjà signé un pré-contrat avec l’AC Milan. L’ex-entraîneur de Schalke 04 et du RB Leipzig essayera de remettre l’église au milieu du village en refaisant du Milan l’une des places fortes du football européen.